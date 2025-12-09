Marché de Noël Résidence Domitys La Florentine Sarreguemines

Marché de Noël

Résidence Domitys La Florentine 9 rue du Colonel Edouard Cazal Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-12-09 14:30:00

fin : 2025-12-09 18:00:00

Date(s) :

2025-12-09

Venez vivre l’esprit de Noël !

Le marché de Noël de la résidence vous attend pour un moment chaleureux et festif !

Plongez dans une ambiance lumineuse, découvrez des créations artisanales, laissez-vous tenter par quelques douceurs et partagez un instant convivial avec vos proches.Tout public

Résidence Domitys La Florentine 9 rue du Colonel Edouard Cazal Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 3 72 64 02 60

English :

Come and experience the spirit of Christmas!

The residence’s Christmas market awaits you for a warm and festive moment!

Immerse yourself in a luminous atmosphere, discover handcrafted creations, indulge in some sweet treats and share a convivial moment with your loved ones.

German :

Erleben Sie den Geist der Weihnacht!

Der Weihnachtsmarkt der Residenz erwartet Sie zu einem gemütlichen und festlichen Moment!

Tauchen Sie in eine leuchtende Atmosphäre ein, entdecken Sie handgefertigte Kreationen, lassen Sie sich von einigen Leckereien verführen und teilen Sie einen geselligen Moment mit Ihren Lieben.

Italiano :

Venite a vivere lo spirito del Natale!

Il mercatino di Natale della residenza vi aspetta per un’occasione calda e festosa!

Immergetevi nell’atmosfera luminosa, scoprite le creazioni artigianali, gustate i dolci e condividete un momento di convivialità con i vostri cari.

Espanol :

¡Ven a vivir el espíritu de la Navidad!

El mercado navideño de la residencia le espera para una ocasión cálida y festiva

Sumérjase en un ambiente luminoso, descubra creaciones artesanales, deléitese con dulces y comparta un momento de convivencia con los suyos.

