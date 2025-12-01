Marché de Noël Salle L’étoile Sartilly-Baie-Bocage
Salle L’étoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage Manche
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Plonger dans la magie de noël à Sartilly-Baie-Bocage. En famille ou entre amis, venez déambuler entre les sucreries et les petits cadeaux dans un cadre féerique. Le Père-Noël attend petits et grands les 13 et 14 décembre à la salle de l’Étoile ! .
Salle L’étoile 5 rue des Hirondelles Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 2 33 48 81 47 communication@sartillybaiebocage.fr
