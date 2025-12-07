Marché de noël La Ruche Saucats

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Vivez l’enchantement du marché de Noël de Saucats créations artisanales, gourmandises et cadeaux à offrir… un rendez-vous incontournable pour préparer vos fêtes ! .

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

