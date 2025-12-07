Marché de noël La Ruche Saucats
Marché de noël La Ruche Saucats dimanche 7 décembre 2025.
Marché de noël
La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Vivez l’enchantement du marché de Noël de Saucats créations artisanales, gourmandises et cadeaux à offrir… un rendez-vous incontournable pour préparer vos fêtes ! .
La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20
