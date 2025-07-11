Marché de Noël Saugues
Marché de Noël Saugues samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Bourg Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de Noël à Saugues
Le Bourg Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 30 accueil@saugues.fr
English :
Christmas market in Saugues
German :
Weihnachtsmarkt in Saugues
Italiano :
Mercatino di Natale a Saugues
Espanol :
Mercado de Navidad en Saugues
L’événement Marché de Noël Saugues a été mis à jour le 2025-05-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier