Marché de Noël Saulcy-sur-Meurthe

Marché de Noël

Salle des Fêtes Saulcy-sur-Meurthe Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

De nombreux exposants seront présents pour le marché de Noël de Saulcy Sourit, le dimanche 7 décembre de 10 h à 18 h, à la salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe.Tout public

Salle des Fêtes Saulcy-sur-Meurthe 88580 Vosges Grand Est +33 6 98 74 19 87

English :

Many exhibitors will be present at the Saulcy Sourit Christmas market, on Sunday December 7 from 10 am to 6 pm, at the Saulcy-sur-Meurthe village hall.

German :

Zahlreiche Aussteller werden auf dem Weihnachtsmarkt von Saulcy Sourit am Sonntag, den 7. Dezember von 10 bis 18 Uhr in der Festhalle von Saulcy-sur-Meurthe vertreten sein.

Italiano :

Domenica 7 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, nella sala del villaggio di Saulcy-sur-Meurthe, una serie di bancarelle sarà presente al mercatino di Natale di Saulcy Sourit.

Espanol :

El domingo 7 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, numerosos comerciantes se darán cita en el mercado navideño de Saulcy-sur-Meurthe.

