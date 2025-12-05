Marché de Noël Stade Sault-de-Navailles

Marché de Noël

Stade 280 chemin de Serres Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Exposants gourmands et créatifs, nombreuses animations pour toute la famille. Présence du père Noël et d’un photographe sur place. .

Stade 280 chemin de Serres Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.sault@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Coeur de Béarn