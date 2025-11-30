Marché de Noël Saussay-la-Campagne
Marché de Noël Saussay-la-Campagne dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Saussay-la-Campagne Eure
Tarif : – –
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Présence du Père Noël de 11h à 12h et de 15h30 à 16h30.
Tombola pour les enfants.
Vente de chocolat chaud, vin chaud et boissons froides assurée par le Comité des fêtes.
Restauration sur place. .
Salle des fêtes Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 20 07 06 60 cdf.slc27150@gmail.com
English : Marché de Noël
