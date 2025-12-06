Marché de Noël | Saussignac Saussignac
Saussignac Dordogne
Venez profiter du marché de Noël à Saussignac !
Retrouvez y de délicieux plats chauds, des crêpes gourmandes et du vin chaud pour vous réchauffer dans une ambiance festive. .
Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 25 13 lecepdescoteaux@gmail.com
