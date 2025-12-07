Marché de Noël | Saussignac

Saussignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez profiter du marché de Noël à Saussignac !

Retrouvez y de délicieux plats chauds, des crêpes gourmandes et du vin chaud pour vous réchauffer dans une ambiance festive.

Dimanche après midi

Tirage de la tombola, Visite du Père Noël .

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 25 13 lecepdescoteaux@gmail.com

English : Marché de Noël | Saussignac

German : Marché de Noël | Saussignac

Italiano :

Espanol : Marché de Noël | Saussignac

L’événement Marché de Noël | Saussignac Saussignac a été mis à jour le 2025-11-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides