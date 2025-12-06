Marché de Noël Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige

Marché de Noël

Salle des fêtes Place de la mairie Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de noel. Venez acheter vos cadeaux sur les stands: bijoux, bougies, decorations de noel, pulls, echarpes, livres regionaux dedicacés par l’auteur.

Produits de bouche: moules frites, produits savoyards, miel,gateaux, crêpes, vin chaud, buvette….

Venue du Père Noél et d’un autre invité surprise.

Chants des enfants du RPÎ.. .

Salle des fêtes Place de la mairie Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 30 28 claudine.laforest@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin