Marché de Noël Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige
Marché de Noël Salle des fêtes Sauviat-sur-Vige samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Place de la mairie Sauviat-sur-Vige Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Marché de noel. Venez acheter vos cadeaux sur les stands: bijoux, bougies, decorations de noel, pulls, echarpes, livres regionaux dedicacés par l’auteur.
Produits de bouche: moules frites, produits savoyards, miel,gateaux, crêpes, vin chaud, buvette….
Venue du Père Noél et d’un autre invité surprise.
Chants des enfants du RPÎ.. .
Salle des fêtes Place de la mairie Sauviat-sur-Vige 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 30 28 claudine.laforest@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Sauviat-sur-Vige a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin