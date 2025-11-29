Marché de Noël Sauvigny Sauvigny
Marché de Noël Sauvigny
rue église Sauvigny Meuse
Sauvigny organise son marché de Noël, venez nombreux.Tout public
rue église Sauvigny 55140 Meuse Grand Est +33 6 22 68 13 91
Sauvigny organizes its Christmas market.
Sauvigny organisiert seinen Weihnachtsmarkt, kommen Sie zahlreich.
Sauvigny organizza il suo mercatino di Natale, quindi venite tutti.
Sauvigny celebra su mercado navideño, así que vengan todos.
