Marché de Noël Sauvigny Sauvigny

Marché de Noël Sauvigny

rue église Sauvigny Meuse

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Sauvigny organise son marché de Noël, venez nombreux.Tout public
rue église Sauvigny 55140 Meuse Grand Est +33 6 22 68 13 91 

English :

Sauvigny organizes its Christmas market.

German :

Sauvigny organisiert seinen Weihnachtsmarkt, kommen Sie zahlreich.

Italiano :

Sauvigny organizza il suo mercatino di Natale, quindi venite tutti.

Espanol :

Sauvigny celebra su mercado navideño, así que vengan todos.

