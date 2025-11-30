Marché de noël Savigné-l’Évêque
Marché de noël Savigné-l’Évêque dimanche 30 novembre 2025.
Marché de noël
Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque Sarthe
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 16:30:00
2025-11-30
Marché de Noël, chants des enfants et spectacle de magie
Organisé par l’Association des parents d’élèves des écoles publiques de Savigné l’Évêque, retrouvez de nombreux exposants.
Au cours de la journée, les enfants des écoles auront le plaisir de vous chanter des chansons et Greg BAGOT vous présentera ses plus beaux tours de magie. .
Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 98 15 83 apeecolespubliquesdesavigne72@gmail.com
English :
Christmas market, children’s carols and magic show
German :
Weihnachtsmarkt, Kinderlieder und Zaubershow
Italiano :
Mercatino di Natale, canti per bambini e spettacolo di magia
Espanol :
Mercadillo navideño, canciones infantiles y espectáculo de magia
L’événement Marché de noël Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2025-11-06 par CDT72