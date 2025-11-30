Marché de noël Savigné-l’Évêque

Marché de noël

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque Sarthe

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 16:30:00

2025-11-30

Marché de Noël, chants des enfants et spectacle de magie

Organisé par l’Association des parents d’élèves des écoles publiques de Savigné l’Évêque, retrouvez de nombreux exposants.

Au cours de la journée, les enfants des écoles auront le plaisir de vous chanter des chansons et Greg BAGOT vous présentera ses plus beaux tours de magie. .

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 50 98 15 83 apeecolespubliquesdesavigne72@gmail.com

English :

Christmas market, children’s carols and magic show

German :

Weihnachtsmarkt, Kinderlieder und Zaubershow

Italiano :

Mercatino di Natale, canti per bambini e spettacolo di magia

Espanol :

Mercadillo navideño, canciones infantiles y espectáculo de magia

