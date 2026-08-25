Informations pratiques

Schleithal

Marché de Noël

Place de la Mairie Schleithal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Venez fêter le premier dimanche de l’Avent au sein de ce marché de Noël convivial, avec de nombreuses animations et gourmandises ! Restauration sur place. Boîte aux lettres et visite du père Noël.

Venez fêter le premier dimanche de l’Avent au sein de ce marché de Noël convivial, avec de nombreuses animations et gourmandises ! Restauration sur place. Boîte aux lettres et visite du père Noël. 0 .

Place de la Mairie Schleithal 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 30 22 mairieschleithal@wanadoo.fr

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English :

Come celebrate the first Sunday of Advent at this festive Christmas market, featuring plenty of entertainment and delicious treats! Food available on site. Mailbox and a visit from Santa Claus.

L’événement Marché de Noël Schleithal a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte