Marché de Noël Schweighouse-Thann

2025-11-22

La magie de Noël s’invite pour la première édition de ce marché dédié aux artisans et créateurs ! Venez dénicher des trésors faits main et repartir les bras chargés de cadeaux uniques et d’esprit de fête !

rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 96 32

English :

The magic of Christmas arrives for the first edition of this market dedicated to artisans and creators! Come and unearth handmade treasures and leave with your arms full of unique gifts and festive spirit!

German :

Der Zauber der Weihnacht hält Einzug in die erste Ausgabe dieses Marktes, der den Kunsthandwerkern und Kreativen gewidmet ist! Kommen Sie und entdecken Sie handgemachte Schätze und gehen Sie mit einzigartigen Geschenken und festlicher Stimmung nach Hause!

Italiano :

La magia del Natale è qui per la prima edizione di questo mercato dedicato ad artigiani e designer! Venite a scoprire tesori fatti a mano e andate via con le braccia piene di regali unici e di spirito di festa!

Espanol :

La magia de la Navidad llega con la primera edición de este mercado dedicado a artesanos y diseñadores Venga a descubrir tesoros hechos a mano y váyase con los brazos llenos de regalos únicos y espíritu festivo

