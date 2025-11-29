Marché de Noël Schwobsheim

Marché de Noël

8 rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Petit marché de Noël avec divers exposants et artisans du secteur. Tombolas pournenfants et adultes.

Passage du Père Noël samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 17h pour les enfants sages. .

8 rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 52 86 57 thomann.melanie15@gmail.com

