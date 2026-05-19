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Marché de Noël Schwobsheim

Marché de Noël Schwobsheim

Marché de Noël Schwobsheim samedi 28 novembre 2026.

Adresse : 8 rue de l'Ecole

Ville : 67390 Schwobsheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Tarif :

Schwobsheim

Marché de Noël

8 rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-28

Petit marché de Noël avec divers exposants et artisans du secteur. Tombolas pournenfants et adultes.

Passage du Père Noël samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 17h pour les enfants sages.   .

8 rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 52 86 57  thomann.melanie15@gmail.com

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English :

L’événement Marché de Noël Schwobsheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried

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