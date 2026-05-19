Marché de Noël Schwobsheim
Marché de Noël Schwobsheim samedi 28 novembre 2026.
Schwobsheim
Marché de Noël
8 rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-28
Petit marché de Noël avec divers exposants et artisans du secteur. Tombolas pournenfants et adultes.
Passage du Père Noël samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 17h pour les enfants sages. .
8 rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 52 86 57 thomann.melanie15@gmail.com
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English :
L’événement Marché de Noël Schwobsheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried
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