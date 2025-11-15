Marché de Noël Parc Brillaud Secondigny
Marché de Noël Parc Brillaud Secondigny samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Parc Brillaud Impasse du Parc Secondigny Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Marché de noël au Parc Brillaud intérieur/extérieur avec
– Le Père Noël
– Stands de créateurs et produits locaux.
– Balade en calèche
– Bevassou & Coquelicot et son orgue de barbarie
Buvette et restaurant sur place. .
Parc Brillaud Impasse du Parc Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 85 79 57 sandrine.clisson79@orange.fr
