Marché de Noël Parc Brillaud Secondigny

Marché de Noël

Parc Brillaud Impasse du Parc Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Marché de noël au Parc Brillaud intérieur/extérieur avec

– Le Père Noël

– Stands de créateurs et produits locaux.

– Balade en calèche

– Bevassou & Coquelicot et son orgue de barbarie

Buvette et restaurant sur place. .

Parc Brillaud Impasse du Parc Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 85 79 57 sandrine.clisson79@orange.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Secondigny a été mis à jour le 2025-11-12 par CC Parthenay Gâtine