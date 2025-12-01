Marché de Noël | Segonzac Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Segonzac
Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Face à la maison médicale Segonzac Charente
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 16:30:00
2025-12-12
Les élèves de CAP 1, mesdames Landry et Rakotomavo ont le plaisir de vous inviter à leur Marché de Noël.
Venez découvrir et profiter de
Plantes pour embellir votre intérieur
Décorations de Noël fabriquées avec soin par les élèves
Sablés de Noël
Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Face à la maison médicale Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr
English :
The CAP 1 students, Mesdames Landry and Rakotomavo, are pleased to invite you to their Christmas Market.
Come and discover and enjoy
Plants to embellish your home
Christmas decorations carefully crafted by our students
Christmas shortbread
