Marché de Noël | Segonzac Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Segonzac

Marché de Noël | Segonzac

Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Face à la maison médicale Segonzac Charente

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 16:30:00

2025-12-12

Les élèves de CAP 1, mesdames Landry et Rakotomavo ont le plaisir de vous inviter à leur Marché de Noël.

Venez découvrir et profiter de

Plantes pour embellir votre intérieur

Décorations de Noël fabriquées avec soin par les élèves

Sablés de Noël

.

Lycée Claire Champagne 1, rue Malastiers Face à la maison médicale Segonzac 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 46 11 segonzac@cneap.fr

English :

The CAP 1 students, Mesdames Landry and Rakotomavo, are pleased to invite you to their Christmas Market.

Come and discover and enjoy

Plants to embellish your home

Christmas decorations carefully crafted by our students

Christmas shortbread

