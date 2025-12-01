Marché de Noël | Segonzac Salle des fêtes Segonzac

Marché de Noël | Segonzac

Salle des fêtes Rue Aimée Richard Segonzac Charente

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

2025-12-20

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Segonzac est heureux de vous convier au Marché de Noël. Etoiles dans les yeux garanties ! Animations pour les enfants. Spectacle de Noël avec le Théâtre de la Terre Battue. Buvette et restauration.

English :

As every year, the Comité des Fêtes de Segonzac is delighted to invite you to its Christmas Market. Stars in your eyes guaranteed! Entertainment for children. Christmas show with Théâtre de la Terre Battue. Refreshments and catering.

German :

Wie jedes Jahr freut sich das Festkomitee von Segonzac, Sie zum Weihnachtsmarkt einladen zu können. Sterne in den Augen garantiert! Animationen für die Kinder. Weihnachtsshow mit dem Théâtre de la Terre Battue. Getränke und Speisen.

Italiano :

Come ogni anno, il Comité des Fêtes de Segonzac è lieto di invitarvi al Mercatino di Natale. Stelle negli occhi garantite! Animazione per bambini. Spettacolo natalizio con il Théâtre de la Terre Battue. Rinfreschi e cibo.

Espanol :

Como cada año, el Comité des Fêtes de Segonzac tiene el placer de invitarle al Mercado de Navidad. ¡Estrellas en los ojos garantizadas! Entretenimiento para niños. Espectáculo navideño con el Théâtre de la Terre Battue. Refrescos y comida.

