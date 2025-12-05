Marché de Noël Seignosse

Marché de Noël Seignosse vendredi 5 décembre 2025.

Marché de Noël

Place de la Mairie Seignosse Landes

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Marché de Noël de Seignosse les 5, 6 & 7 décembre 2025 !

Des festivités dans une ambiance magique et chaleureuse.

Le Village des Artisans et créateurs vous accueille pour vos idées cadeaux et la Halle gourmande pour vous régaler !

Comme chaque année le Bourg de Seignosse se transforme en grand Marché de Noël.

Dès le vendredi soir, des festivités dans une ambiance magique et chaleureuse.

Programmation à venir. .

Place de la Mairie Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Marché de Noël

Seignosse Christmas Market: December 5, 6 & 7, 2025!

Festivities in a warm, magical atmosphere.

The Village des Artisans et Créateurs welcomes you for your gift ideas, and the Halle Gourmande for your culinary delights!

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt in Seignosse: am 5., 6. & 7. Dezember 2025!

Festlichkeiten in einer magischen und gemütlichen Atmosphäre.

Das Dorf der Kunsthandwerker und Designer empfängt Sie für Ihre Geschenkideen und die Gourmethalle für Ihren Gaumenschmaus!

Italiano :

Mercatino di Natale di Seignosse: 5, 6 e 7 dicembre 2025!

Festeggiamenti in un’atmosfera calda e magica.

Il Villaggio degli Artigiani e dei Designer vi accoglie per le vostre idee regalo e la Sala Gourmet per le vostre delizie culinarie!

Espanol : Marché de Noël

Mercado de Navidad de Seignosse: ¡5, 6 y 7 de diciembre de 2025!

Fiestas en un ambiente cálido y mágico.

El Pueblo de los Artesanos y Diseñadores le da la bienvenida para sus ideas de regalos y el Salón de Gourmets para sus delicias culinarias

