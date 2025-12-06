Marché de noël Seilhac
Marché de noël Seilhac samedi 6 décembre 2025.
Marché de noël
Seilhac Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Marché de noël Enjoy Seilhac
Restauration Buvette, samedi soir et dimanche midi
Tartiflette sur place ou à emporter sur réservation
Huîtres vin blanc, dimanche matin .
Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 26
