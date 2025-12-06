Marché de noël

Seilhac Corrèze

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Marché de noël Enjoy Seilhac

Restauration Buvette, samedi soir et dimanche midi

Tartiflette sur place ou à emporter sur réservation

Huîtres vin blanc, dimanche matin .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 05 26

