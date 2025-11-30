Marché de Noël Salle des associations Sellières
Marché de Noël
Salle des associations 5167A Rue Jean Moulin Sellières Jura
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Marché de Noël avec marché de producteurs, artisans, 15h Arrivée du Père Noël Boissons et Gourmandises de Noël .
studioeetd@gmail.com
