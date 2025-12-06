Marché de Noël semi-nocturne Salle communale Cuves

Marché de Noël semi-nocturne

Salle communale 9 rue de la Mairie Cuves Manche

Début : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Cuves en semi-nocturne. Animations tout au long du marché présence de Stitch et du lutin farceur, chorales, Père Noël, tombola. Repas sur réservation (potée ou tartiflette). .

Salle communale 9 rue de la Mairie Cuves 50670 Manche Normandie +33 6 65 33 80 53 cdf.cuves@gmail.com

