Marché de Noël semi-nocturne Salle communale Cuves samedi 6 décembre 2025.
Salle communale 9 rue de la Mairie Cuves Manche
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de Noël organisé par le comité des fêtes de Cuves en semi-nocturne. Animations tout au long du marché présence de Stitch et du lutin farceur, chorales, Père Noël, tombola. Repas sur réservation (potée ou tartiflette). .
Salle communale 9 rue de la Mairie Cuves 50670 Manche Normandie +33 6 65 33 80 53 cdf.cuves@gmail.com
