Marché de Noël semi-nocturne Valigny

Marché de Noël semi-nocturne

Les Berges de l’Auron Valigny Allier

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Artisans, producteurs et créateurs seront à Valigny le samedi 13 décembre pour le marché de Noël semi-nocturne des Berges de l’Auron. Venez chercher des idées cadeaux à glisser sous le sapin !

Les Berges de l’Auron Valigny 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes g.boizat@orange.fr

English :

Craftsmen, producers and designers will be in Valigny on Saturday December 13 for the Berges de l’Auron semi-nocturnal Christmas market. Come and find gift ideas to put under the tree!

German :

Handwerker, Produzenten und Designer werden am Samstag, den 13. Dezember in Valigny sein, um den halbnächtlichen Weihnachtsmarkt in den Berges de l’Auron zu veranstalten. Kommen Sie vorbei und holen Sie sich Geschenkideen, die Sie unter den Baum legen können!

Italiano :

Artigiani, produttori e designer saranno a Valigny sabato 13 dicembre per il mercatino di Natale semiserio sulle rive dell’Auron. Venite a trovare qualche idea regalo da mettere sotto l’albero!

Espanol :

Artesanos, productores y diseñadores se darán cita en Valigny el sábado 13 de diciembre con motivo del mercado navideño semi-noche a orillas del Auron. Venga a buscar ideas de regalos para poner bajo el árbol

