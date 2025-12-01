Marché de noel allée des charmes Semussac
Marché de noel allée des charmes Semussac dimanche 21 décembre 2025.
Marché de noel
allée des charmes Salle polyvalente Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-12-21 09:00:00
fin : 2025-12-21 18:30:00
2025-12-21
L’association Les Efournigeas organise le marché de noël de Semussac.
Venez nombreux profiter des différents stands proposés et des différentes animations:
Tombola, danse folklorique, élection du plus beau stand….
allée des charmes Salle polyvalente Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine floramillet2001@gmail.com
English :
Les Efournigeas association organizes the Semussac Christmas market.
Come and enjoy the various stalls and activities on offer:
Tombola, folk dancing, election of the most beautiful stand….
German :
Der Verein Les Efournigeas organisiert den Weihnachtsmarkt in Semussac.
Kommen Sie zahlreich und profitieren Sie von den verschiedenen angebotenen Ständen und den verschiedenen Animationen:
Tombola, Folkloretanz, Wahl des schönsten Standes….
Italiano :
L’associazione Les Efournigeas organizza il mercatino di Natale di Semussac.
Venite ad approfittare delle varie bancarelle e delle attività proposte:
Tombola, danze popolari, elezione della più bella bancarella….
Espanol :
La asociación Les Efournigeas organiza el mercado de Navidad de Semussac.
Venga y aproveche los diferentes puestos que se ofrecen y las diferentes actividades:
Tómbola, baile folclórico, elección del stand más bonito….
