Marché de noel allée des charmes Semussac

Marché de noel

allée des charmes Salle polyvalente Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-12-21

L’association Les Efournigeas organise le marché de noël de Semussac.

Venez nombreux profiter des différents stands proposés et des différentes animations:

Tombola, danse folklorique, élection du plus beau stand….

allée des charmes Salle polyvalente Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine floramillet2001@gmail.com

English :

Les Efournigeas association organizes the Semussac Christmas market.

Come and enjoy the various stalls and activities on offer:

Tombola, folk dancing, election of the most beautiful stand….

German :

Der Verein Les Efournigeas organisiert den Weihnachtsmarkt in Semussac.

Kommen Sie zahlreich und profitieren Sie von den verschiedenen angebotenen Ständen und den verschiedenen Animationen:

Tombola, Folkloretanz, Wahl des schönsten Standes….

Italiano :

L’associazione Les Efournigeas organizza il mercatino di Natale di Semussac.

Venite ad approfittare delle varie bancarelle e delle attività proposte:

Tombola, danze popolari, elezione della più bella bancarella….

Espanol :

La asociación Les Efournigeas organiza el mercado de Navidad de Semussac.

Venga y aproveche los diferentes puestos que se ofrecen y las diferentes actividades:

Tómbola, baile folclórico, elección del stand más bonito….

