Marché de Noël Séné

Marché de Noël

Rue des Écoles Séné Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Auteurs, artisans d’arts, artistes, producteurs locaux, associations… Une quarantaine d’exposants seront présents pour vous aider à faire vos derniers cadeaux de Noël, dans une ambiance conviviale. Buvette et petite restauration, présence du Père et de la Mère Noël et autres animations. .

Rue des Écoles Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67

