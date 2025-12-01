Marché de Noël Séné
Marché de Noël Séné samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue des Écoles Séné Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Auteurs, artisans d’arts, artistes, producteurs locaux, associations… Une quarantaine d’exposants seront présents pour vous aider à faire vos derniers cadeaux de Noël, dans une ambiance conviviale. Buvette et petite restauration, présence du Père et de la Mère Noël et autres animations. .
Rue des Écoles Séné 56860 Morbihan Bretagne +33 2 97 66 17 67
