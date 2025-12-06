Marché de Noël Sennecey-le-Grand

Marché de Noël

Rejoignez-nous pour le marché de Noël de Sennecey-le-Grand !

Le samedi 6 Décembre de 14h00 à 21h00 sur la place des Tilleuls et dans la rue de l’abreuvoir.

L’Esprit de Noël à Portée de Main flânez dans l’allée illuminée et préparez vos cadeaux de Noël auprès de nos nombreux exposants découvrez les saveurs locales et les produits du terroir pour vos tables de fêtes et trouvez des créations uniques, des pièces faites main et des idées cadeaux originales.

Un Programme Spectaculaire pour Tous ! Une journée et une soirée enchantées attendent petits et grands

Programmation en cours .

Place des Tilleuls Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54

