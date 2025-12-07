Marché de Noël Sennevières

Marché de Noël Sennevières dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Sennevières Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Plongez-vous dans l’atmosphère chaleureuse et enchantée de Noël ! Une journée magique pleine de découvertes, de saveurs et d’artisanat local pour la 5ème année consécutive !

Petite restauration de 12h à 14h, vin chaud et infusion, artisans locaux.

– Petite restauration gourmande de 12h à 14h produits frais et locaux.

– Vin chaud et infusions plongez dans une expérience aromatique avec nos infusions maison créées avec soin sur place

– Artisanat local explorez les créations de 23 artisans, offrant une variété de produits uniques tels que céramiques, vins, miel, biscuits, couture éco-responsable, décorations, confitures, chocolats, illustrations, épices… .

Sennevières 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 50 02 93 63 juliettekrier@gmail.com

English :

Immerse yourself in the warm and enchanting atmosphere of Christmas! A magical day full of discoveries, flavors and local crafts for the 5th year running!

Snacks from 12pm to 2pm, mulled wine and herbal tea, local artisans.

German :

Tauchen Sie ein in die warme und bezaubernde Atmosphäre der Weihnachtszeit! Ein magischer Tag voller Entdeckungen, Geschmackserlebnisse und lokalem Kunsthandwerk und das bereits zum fünften Mal in Folge!

Kleine Snacks von 12 bis 14 Uhr, Glühwein und Kräutertee, lokale Handwerker.

Italiano :

Immergetevi nella calda e incantevole atmosfera del Natale! Una giornata magica ricca di scoperte, sapori e artigianato locale per il 5° anno consecutivo!

Merenda e rinfresco dalle 12.00 alle 14.00, vin brulé e tisane, artigiani locali.

Espanol :

Sumérjase en el ambiente cálido y encantador de la Navidad Por 5º año consecutivo, una jornada mágica llena de descubrimientos, sabores y artesanía local

Aperitivos y refrescos de 12:00 a 14:00, vino caliente y tisanas, artesanos locales.

L’événement Marché de Noël Sennevières a été mis à jour le 2025-09-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire