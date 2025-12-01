Marché de Noël Place de la République Sens

Marché de Noël

Place de la République Place de la République et marché couvert Sens Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

2025-12-12 2025-12-14

Venez plonger dans la magie des fêtes au marché de Noël de Sens ! Sur la place de la République et sous le marché couvert, de nombreux chalets et stands vous attendent pour vos préparatifs de fin d’année. Produits gourmands, champagne, vin chaud, artisanat d’art et idées cadeaux originales tout est réuni pour un moment festif et convivial. Petits et grands pourront également profiter d’animations et rencontrer le Père Noël.

Ne manquez pas la présence du Père Noël le 13 décembre !

Des exposants vous proposent des produits locaux !

Retrouvez les producteurs locaux au rez-de-chaussée du marché couvert

– L’amour est dans le lait Glaces fermières, bûches et desserts glacés

– Les Biscuits Paysans Biscuits bourguignons

– Céline Coté Vins de Tonnerre, Epineuil, Crémant, Bourgogne rosé

– Les Cerfs de Bourgogne Produits à base de viande de cerf

– GAEC Desmoutiers–Breton Fromages de chèvre et pâtisseries salées

– Domaine la Charloise Cidre, jus de pomme, Ratafia, eaux de vie

– Domaine Lemoule Vins, Crémants, Ratafia

– Domaine de Noelle Vins Petit Chablis, Chablis, Bourgogne rouge et rosé

– Domaine des Remparts Vins de Bourgogne, Saint-Bris, Irancy

– Dominique Bière Vins Pouilly Fumé

– La Ferme aux Abeilles Miel, pain d’épices

– Foie Gras Rabaut Foie gras de canard, terrines, plats cuisinés

– Les Framboises de Colangette Produits à base de framboises

– L’Hélix Escargots, grenouilles, andouillettes

– L’Huilerie des Fouets Huiles fermières

– Les Jardins de la Croisière Légumes biologiques

– Le Jardin des Thorains Semences paysannes, infusions chanvre, produits Bio transformés, sirops

– Maison Billot Escargots de Bourgogne

– Maison Manlène Popcorns, tartinables, boissons

– EARL de La Maiterie Poulets, pintades, œufs, terrines, rillettes, confitures, paniers cadeaux

– Miel de l’Yonne Miels et dérivés, cidre, jus de pomme, Ratafia

– GAEC du Val d’Auré Soumaintrain, fromage frais de vache, fromage blanc

– GAEC des Vins Vieux Vins de Chablis, Bourgogne Epineuil et Tonnerre .

Place de la République Place de la République et marché couvert Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

