Marché de Noël Sentheim

Marché de Noël

Rue Principale Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Plongez dans une ambiance féerique à la recherche du Père Noël et laissez-vous émerveiller par les exposants et leurs créations originales. Dégustez les saveurs du terroir, savourez une boisson chaude et partagez un délicieux repas à la Taverne du Père Noël.

Tout au long du week-end, profitez de spectacles de danse et d’un espace spécialement dédié aux enfants, avec ateliers de bricolage, contes de Noël et bien d’autres surprises.

Rue Principale Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Immerse yourself in a fairytale atmosphere in search of Santa Claus and marvel at the exhibitors and their original creations. Taste the flavors of the region, savor a hot drink and share a delicious meal at Santa?s Tavern.

Throughout the weekend, enjoy dance performances and a special children?s area, with craft workshops, Christmas tales and many other surprises.

German :

Tauchen Sie auf der Suche nach dem Weihnachtsmann in eine märchenhafte Atmosphäre ein und lassen Sie sich von den Ausstellern und ihren originellen Kreationen verzaubern. Probieren Sie die regionalen Köstlichkeiten, genießen Sie ein heißes Getränk und teilen Sie eine köstliche Mahlzeit in der Taverne des Weihnachtsmannes.

Das ganze Wochenende über gibt es Tanzvorführungen und einen speziellen Bereich für Kinder mit Bastelworkshops, Weihnachtsgeschichten und vielen anderen Überraschungen.

Italiano :

Immergetevi in un’atmosfera magica alla ricerca di Babbo Natale e ammirate gli espositori e le loro originali creazioni. Assaggiate i sapori della regione, gustate una bevanda calda e condividete un pasto delizioso alla Taverna di Babbo Natale.

Per tutto il fine settimana, godetevi gli spettacoli di danza e un’area appositamente dedicata ai bambini, con laboratori artigianali, racconti di Natale e molte altre sorprese.

Espanol :

Sumérjase en un ambiente mágico en busca de Papá Noel y maravíllese ante los expositores y sus originales creaciones. Deguste los sabores de la región, saboree una bebida caliente y comparta una deliciosa comida en la Taberna de Papá Noel.

Durante todo el fin de semana, disfrute de espectáculos de danza y de un espacio especialmente dedicado a los niños, con talleres de manualidades, cuentos de Navidad y muchas otras sorpresas.

