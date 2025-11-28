Marché de Noël Seppois-le-Bas

Marché de Noël Seppois-le-Bas vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël

1 Place du Marché Seppois-le-Bas Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-11-30 21:00:00

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Chalets illuminés, nombreux exposants et animations. Petite restauration sur place.

Le Marché de Noël de Seppois le Bas accueille les visiteurs dans l’ambiance magique de la période de l’Avent.

Village de Noël, chalets traditionnels, animations, restauration, visite du Père-Noël…

1 Place du Marché Seppois-le-Bas 68580 Haut-Rhin Grand Est

English :

Illuminated chalets, numerous exhibitors and animations. Small catering on the spot.

German :

Beleuchtete Hütten, zahlreiche Aussteller und Animationen. Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Chalet illuminati, numerosi espositori e intrattenimento. Piccolo catering sul posto.

Espanol :

Chalets iluminados, numerosos expositores y espectáculos. Pequeño catering en el lugar.

