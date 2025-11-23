Marché de Noël Mairie Sergines

Marché de Noël

Mairie 7 Rue de L’Hotel de Ville Sergines Yonne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Programme

– Artisans, créateurs

– Spectacles pour la famille

– Concerts

– Photographes

– Balade à cheval .

German : Marché de Noël

