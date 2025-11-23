Marché de Noël Mairie Sergines

Marché de Noël Mairie Sergines dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Mairie 7 Rue de L’Hotel de Ville Sergines Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Programme
– Artisans, créateurs
– Spectacles pour la famille
– Concerts
– Photographes
– Balade à cheval   .

Mairie 7 Rue de L’Hotel de Ville Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 66 32 26 80 

L’événement Marché de Noël Sergines a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Sens et Sénonais