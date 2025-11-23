Marché de Noël Mairie Sergines
Marché de Noël Mairie Sergines dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Mairie 7 Rue de L’Hotel de Ville Sergines Yonne
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Programme
– Artisans, créateurs
– Spectacles pour la famille
– Concerts
– Photographes
– Balade à cheval .
Mairie 7 Rue de L’Hotel de Ville Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 66 32 26 80
German : Marché de Noël
