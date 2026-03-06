Marché de Noël Serqueux
Marché de Noël Serqueux samedi 12 décembre 2026.
Marché de Noël
1058 Route de Neufchâtel Serqueux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
.
1058 Route de Neufchâtel Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 52 46 mairie.serqueux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Serqueux a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray