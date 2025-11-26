Marché de Noël Serres-Castet
Marché de Noël Serres-Castet samedi 13 décembre 2025.
Place des Quatre Saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
33 exposants seront présents et vont s’installer à côté du marché hebdomadaire. De nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année sont proposées.
Des animations sont prévues tout au long de la journée manège (toute la journée), animation musical avec JAZZ MDA. De 14h15 à 16h15 animation sculpture de ballons.
De 14h30 à 17h30 promenades en calèche. Visite du Père Noël et vin chaud offert. .
Place des Quatre Saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08
