Marché de Noël Serres-Castet

Marché de Noël

Place des Quatre Saisons Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

33 exposants seront présents et vont s’installer à côté du marché hebdomadaire. De nombreuses idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année sont proposées.

Des animations sont prévues tout au long de la journée manège (toute la journée), animation musical avec JAZZ MDA. De 14h15 à 16h15 animation sculpture de ballons.

De 14h30 à 17h30 promenades en calèche. Visite du Père Noël et vin chaud offert. .

Place des Quatre Saisons Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 90 08

