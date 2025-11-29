Marché de noël Serres-et-Montguyard

Marché de noël

Salle des fêtes Serres-et-Montguyard Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Les Amis de Montguyard vous proposent un Marché de Noël sur 2 jours pour un avant-goût des fêtes de fin d’année.

Vous pourrez acheter vos cadeaux parmi une large sélection vins, bières et limonades, tisanes miels, confitures, fromages, chocolats… bougies, peintures, déco de Noël, bijoux, maroquinerie, prêt-à-porter, coutures… Et plein d’autres exposants !

Venez nombreux partager un moment convivial ! .

Salle des fêtes Serres-et-Montguyard 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 35 82 12

