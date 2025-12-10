Marché de Noël Serres-Sainte-Marie
Marché de Noël Serres-Sainte-Marie vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des convivialités Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Vente de produits locaux bijoux, vêtements en laine Alpaga, objets couture, miel, bière, fromage, confiseries, Pâtisseries, maquillages, photographe…
18h les enfants de l’école chantent Noël .
Salle des convivialités Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 36 23
