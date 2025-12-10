Marché de Noël

Salle des convivialités Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Vente de produits locaux bijoux, vêtements en laine Alpaga, objets couture, miel, bière, fromage, confiseries, Pâtisseries, maquillages, photographe…

18h les enfants de l’école chantent Noël .

Salle des convivialités Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 36 23

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Coeur de Béarn