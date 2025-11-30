Marché de Noël Salle Polyvalente Servaville-Salmonville

Marché de Noël

Salle Polyvalente 70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’APE Les 3 Etoiles d’Auzouville-sur-Ry, Martainville et Servaville Salmonville vous invite à son marché de Noël ce dimanche 30 novembre.

Au programme de ce marché de Noël de nombreux artisans et créateurs locaux, des ateliers de maquillage pour les enfants, des shootings photo et la mise en place d’une boite aux lettres pour le Père Noël.

Rendez-vous avec vos enfants pour le marché de Noël à la salle polyvalente de Servaville Salmonville.

Présence d’une buvette sur place. .

Salle Polyvalente 70 Rue des Rougemonts Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 54 75 04

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin