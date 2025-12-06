MARCHÉ DE NOËL

Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël avec exposants, spectacle, parade féerique et photo avec le Père Noël.

Le Marché de Noël revient pour une édition pleine de magie et de surprises !

Le samedi 6 décembre, la Place du Marché s’illuminera pour accueillir exposants, animations et moments féeriques destinés à toute la famille.

Partez à la découverte des stands d’artisans et producteurs, parfaits pour dénicher idées cadeaux et douceurs gourmandes.

La journée sera rythmée par un spectacle de Noël, ainsi qu’une parade enchantée qui défilera dans les rues du village pour faire briller les yeux des petits comme des grands.

Moment incontournable la présence du Père Noël, disponible pour une photo souvenir inoubliable !

Ambiance chaleureuse, décor féérique et esprit de fête seront au rendez-vous pour célébrer pleinement la magie de Noël. .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60

English :

Christmas market with exhibitors, show, fairytale parade and photo with Santa Claus.

German :

Weihnachtsmarkt mit Ausstellern, Show, Märchenparade und Foto mit dem Weihnachtsmann.

Italiano :

Mercatino di Natale con bancarelle, animazione, sfilata di fiabe e foto con Babbo Natale.

Espanol :

Mercado navideño con puestos, animación, desfile de cuentos y foto con Papá Noel.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Servian a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE