MARCHÉ DE NOËL Seysses
MARCHÉ DE NOËL Seysses dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
PARC LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Le marché de Noël, événement familial incontournable de cette fin d’année.
Le marché de Noël, événement familial incontournable de cette fin d’année, arrive très bientôt ! La municipalité vous donne rendez-vous le dimanche 7 décembre pour un programme magique.
Rejoignez- nous pour un moment féérique en famille ou entre amis !
Programme
– Artisans locaux des idées cadeaux uniques et faites main, parfaites pour vos proches !
– Foodtrucks gourmands réchauffez- vous avec des plats délicieux et des douceurs festives.
– Animations gratuites pour petits et grands.
Et pleins d’autres surprises à découvrir sur place ! .
PARC LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr
English :
The Christmas market, a not-to-be-missed family event at the end of the year.
German :
Der Weihnachtsmarkt, ein unumgängliches Familienereignis am Ende des Jahres.
Italiano :
Il mercatino di Natale, un appuntamento imperdibile per le famiglie alla fine dell’anno.
Espanol :
El mercado de Navidad, una cita familiar ineludible a finales de año.
