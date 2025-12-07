MARCHÉ DE NOËL Seysses

PARC LA BOURDETTE Seysses Haute-Garonne

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

2025-12-07

Le marché de Noël, événement familial incontournable de cette fin d’année, arrive très bientôt ! La municipalité vous donne rendez-vous le dimanche 7 décembre pour un programme magique.

Rejoignez- nous pour un moment féérique en famille ou entre amis !

Programme

– Artisans locaux des idées cadeaux uniques et faites main, parfaites pour vos proches !

– Foodtrucks gourmands réchauffez- vous avec des plats délicieux et des douceurs festives.

– Animations gratuites pour petits et grands.

Et pleins d’autres surprises à découvrir sur place ! .

PARC LA BOURDETTE Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 11 64 64 infos@mairie-seysses.fr

English :

The Christmas market, a not-to-be-missed family event at the end of the year.

German :

Der Weihnachtsmarkt, ein unumgängliches Familienereignis am Ende des Jahres.

Italiano :

Il mercatino di Natale, un appuntamento imperdibile per le famiglie alla fine dell’anno.

Espanol :

El mercado de Navidad, una cita familiar ineludible a finales de año.

