Marche de Noël SEZANNE Sézanne
Marche de Noël SEZANNE Sézanne dimanche 21 décembre 2025.
Marche de Noël
SEZANNE Parking Champ Benoist Sézanne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Tout public
Marche de 6 à 7 km.
Collation à l’arrivée .
SEZANNE Parking Champ Benoist Sézanne 51120 Marne Grand Est baudot.hatte@orange.fr
English : Marche de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche de Noël Sézanne a été mis à jour le 2025-01-28 par ADT de la Marne