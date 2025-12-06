MARCHÉ DE NOËL- SHOWROOM FLEUR DE BITUME Béziers

MARCHÉ DE NOËL- SHOWROOM FLEUR DE BITUME

12 Rue du Chapeau Rouge Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Showroom festif proposant des cadeaux uniques d’artisans locaux, dégustations gourmandes, tapas, douceurs, ambiance conviviale, entrée libre et tombola.

Ce showroom festif met à l’honneur la créativité d’artisans locaux à travers une sélection de cadeaux uniques et faits main, parfaits pour préparer les fêtes. Les visiteurs pourront profiter d’une ambiance chaleureuse et conviviale, rythmée par la dégustation de cookies artisanaux, des planches de tapas à savourer avec ou sans alcool, et des échanges avec les créateurs présents.

L’évènement propose également une tombola et reste ouvert à tous grâce à une entrée libre, invitant chacun à découvrir savoir-faire, gourmandises et atmosphère de Noël. .

12 Rue du Chapeau Rouge Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 09 69 26 73

English :

Festive showroom featuring unique gifts from local artisans, gourmet tastings, tapas, sweets, friendly atmosphere, free admission and tombola.

German :

Festlicher Showroom mit einzigartigen Geschenken von lokalen Kunsthandwerkern, Gourmetverkostungen, Tapas, Süßigkeiten, gesellige Atmosphäre, freier Eintritt und Tombola.

Italiano :

Showroom festivo che offre regali unici di artigiani locali, degustazioni gourmet, tapas, dolci, atmosfera amichevole, ingresso gratuito e tombola.

Espanol :

Sala de exposiciones festiva que ofrece regalos únicos de artesanos locales, degustaciones gourmet, tapas, dulces, ambiente agradable, entrada gratuita y tómbola.

