Marché de Noël

Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 15:00:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par la mairie de Siaugues-Sainte-Marie avec de nombreux exposants, des animations gratuites et la parade du Père Noël. Entrée gratuite.

salle les P'tites canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42

Christmas market organized by Siaugues-Sainte-Marie town council, with numerous exhibitors, free entertainment and Santa Claus parade. Free admission.

