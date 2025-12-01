Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie
Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
salle les P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Début : 2025-12-14 11:00:00
fin : 2025-12-14 15:00:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par la mairie de Siaugues-Sainte-Marie avec de nombreux exposants, des animations gratuites et la parade du Père Noël. Entrée gratuite.
salle les P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42
English :
Christmas market organized by Siaugues-Sainte-Marie town council, with numerous exhibitors, free entertainment and Santa Claus parade. Free admission.
L’événement Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-12-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier