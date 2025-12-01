Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie

Marché de Noël

Salle des P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par la commune avec au programme animations musicales et enfantines avec le Père Noël, de nombreux exposants et buvette et petite restauration sur place.

English :

Christmas market organized by the commune, with musical and children’s entertainment, Santa Claus, numerous exhibitors and refreshments and snacks on site.

German :

Von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt mit musikalischem und kindgerechtem Unterhaltungsprogramm mit dem Weihnachtsmann, zahlreichen Ausstellern sowie Getränken und kleinen Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comune, con intrattenimento musicale e per bambini, Babbo Natale, numerose bancarelle e rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento, con animación musical e infantil, Papá Noel, numerosos puestos y refrescos y tentempiés in situ.

