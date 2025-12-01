Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie
Marché de Noël Siaugues-Sainte-Marie dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché de Noël organisé par la commune avec au programme animations musicales et enfantines avec le Père Noël, de nombreux exposants et buvette et petite restauration sur place.
Salle des P’tites canailles Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42
English :
Christmas market organized by the commune, with musical and children’s entertainment, Santa Claus, numerous exhibitors and refreshments and snacks on site.
German :
Von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt mit musikalischem und kindgerechtem Unterhaltungsprogramm mit dem Weihnachtsmann, zahlreichen Ausstellern sowie Getränken und kleinen Snacks vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comune, con intrattenimento musicale e per bambini, Babbo Natale, numerose bancarelle e rinfreschi e spuntini in loco.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el ayuntamiento, con animación musical e infantil, Papá Noel, numerosos puestos y refrescos y tentempiés in situ.
