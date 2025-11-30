Marché de Noël Sickert

Marché de Noël Sickert dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue Principale Sickert Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Retrouvez les couronnes de l’Avent et de bienvenue, des objets de décorations, des cartes ainsi que des décors de table pour vos fêtes de fin d’année. Buvette sur place.

Rue Principale Sickert 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

Find Advent and welcome wreaths, decorative objects, cards and table decorations for your festive season. Refreshments on site.

German :

Hier finden Sie Advents- und Willkommenskränze, Dekorationsartikel, Karten sowie Tischdekorationen für Ihre Weihnachtsfeiertage. Getränke vor Ort.

Italiano :

Troverete corone d’Avvento e di benvenuto, oggetti decorativi, biglietti e decorazioni per la tavola per le vostre feste. Rinfresco in loco.

Espanol :

Encontrará coronas de Adviento y de bienvenida, artículos de decoración, tarjetas y adornos de mesa para las fiestas. Refrescos in situ.

L’événement Marché de Noël Sickert a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach