MARCHÉ DE NOËL

1 Chemin de la Palme Sigean Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Sigean Arts et Sport organise son marché de Noël. De nombreux exposants et artisans créateurs seront présents pour proposer des idées cadeaux et des créations originales.

Une restauration, une buvette et diverses gourmandises seront disponibles sur place pour prolonger ce moment convivial.

1 Chemin de la Palme Sigean 11130 Aude Occitanie +33 6 62 58 54 98

English :

Sigean Arts et Sport organizes its Christmas market. Numerous exhibitors and creative craftsmen will be on hand to offer gift ideas and original creations.

Catering, a refreshment bar and a variety of delicacies will be available on site to prolong this convivial moment.

German :

Sigean Arts et Sport veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Aussteller und kreative Kunsthandwerker werden anwesend sein, um Geschenkideen und originelle Kreationen anzubieten.

Essen, Trinken und verschiedene Leckereien sind vor Ort erhältlich, um diesen geselligen Moment zu verlängern.

Italiano :

Sigean Arts et Sport organizza il suo mercatino di Natale. Numerosi espositori e artigiani creativi saranno a disposizione per offrire idee regalo e creazioni originali.

Per prolungare questo momento di convivialità, saranno disponibili sul posto un servizio di catering, un bar e varie prelibatezze.

Espanol :

Sigean Arts et Sport organiza su mercado de Navidad. Numerosos expositores y artesanos creativos propondrán ideas para regalos y creaciones originales.

Para prolongar la convivencia, habrá un servicio de catering, un bar y diversos manjares.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Sigean a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi