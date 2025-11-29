Marché de Noël Salle du pressoir Sigoulès-et-Flaugeac

Marché de Noël

Salle du pressoir Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’association Ensemble pour l’École organise son marché de Noël le samedi 29 novembre, de 9h à 17h, à la Salle du Pressoir.

L’entrée est gratuite.

Venez profiter d’une journée chaleureuse avec de nombreux artisans locaux bijoux, créations couture, produits du terroir, coffrets cadeaux, fleurs et décorations.

Les familles pourront rencontrer le Père Noël et repartir avec une photo souvenir. Les enfants auront la possibilité d’écrire leur lettre au Père Noël et de s’amuser grâce à une structure gonflable et un parcours de maniabilité avec des poneys.

Sur place, dégustez vin chaud, marrons grillés, chocolats, crêpes et autres gourmandises. À midi, un jambon à la broche sera servi sur réservation à l’adresse mail suivante ensemblepourlecole.sigoules@gmail.com.

Venez partager un moment convivial et préparer vos fêtes de fin d’année ! .

Salle du pressoir Route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ensemblepourlecole.sigoules@gmail.com

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Sigoulès-et-Flaugeac a été mis à jour le 2025-11-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides