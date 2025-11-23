Marché de Noël Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume

Marché de Noël Sillé-le-Guillaume

Le Marché de Noël organisé par le Comité de Promotion de Sillé le Guillaume aura lieu le 14 décembre.

Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Comité de Promotion aura lieu le dimanche 14 décembre, à partir de 10h30, place de la Gare.

Animé par la Fanfare médecine de Tours

Maquillage gratuit pour les enfants

Père Noël présent toute la journée

Patinoire éphémère 13 & 14 décembre de 10h30 à 18h (3€)

18h départ de la marche aux flambeaux vers le château

Feu d’artifice tiré à 18h30

Restauration sur place marrons grillés, beurrée Silléenne, bar a huitres, frites saucisses, crêpes, vin chaud .

Place de la Gare Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire sylvineroullier072@gmail.com

English :

The Christmas Market organized by the Comité de Promotion de Sillé le Guillaume will take place on December 14.

German :

Der Weihnachtsmarkt, der vom Werbekomitee von Sillé le Guillaume organisiert wird, findet am 14. Dezember statt.

Italiano :

Il 14 dicembre si terrà il mercatino di Natale organizzato dal Comitato Promotore Sillé le Guillaume.

Espanol :

El Mercado de Navidad organizado por el Comité de Promoción de Sillé le Guillaume tendrá lugar el 14 de diciembre.

