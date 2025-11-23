Marché de Noël Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume
Marché de Noël Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël Sillé-le-Guillaume
Place de la Gare Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Marché de Noël organisé par le Comité de Promotion de Sillé le Guillaume aura lieu le 14 décembre.
Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Comité de Promotion aura lieu le dimanche 14 décembre, à partir de 10h30, place de la Gare.
Animé par la Fanfare médecine de Tours
Maquillage gratuit pour les enfants
Père Noël présent toute la journée
Patinoire éphémère 13 & 14 décembre de 10h30 à 18h (3€)
18h départ de la marche aux flambeaux vers le château
Feu d’artifice tiré à 18h30
Restauration sur place marrons grillés, beurrée Silléenne, bar a huitres, frites saucisses, crêpes, vin chaud .
Place de la Gare Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire sylvineroullier072@gmail.com
English :
The Christmas Market organized by the Comité de Promotion de Sillé le Guillaume will take place on December 14.
German :
Der Weihnachtsmarkt, der vom Werbekomitee von Sillé le Guillaume organisiert wird, findet am 14. Dezember statt.
Italiano :
Il 14 dicembre si terrà il mercatino di Natale organizzato dal Comitato Promotore Sillé le Guillaume.
Espanol :
El Mercado de Navidad organizado por el Comité de Promoción de Sillé le Guillaume tendrá lugar el 14 de diciembre.
L’événement Marché de Noël Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Sillé-Le-Guillaume