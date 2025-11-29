Marché de Noël Sirod

Marché de Noël

Salle des fêtes Sirod Jura

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Organisé par l’Atelier des commères.

Bijoux, artisanat, photographe nature, bougies, transferts photos, idées cadeaux, apiculteurs, Serres de Ney.

Avec la participation de l’école du Val de Sirod.

Tombola, buvette, croque-monsieur, gaufres, pâtisseries.

Entrée libre. .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 22 91 29

