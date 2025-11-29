Marché de Noël Sirod
Marché de Noël Sirod samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Sirod Jura
Organisé par l’Atelier des commères.
Bijoux, artisanat, photographe nature, bougies, transferts photos, idées cadeaux, apiculteurs, Serres de Ney.
Avec la participation de l’école du Val de Sirod.
Tombola, buvette, croque-monsieur, gaufres, pâtisseries.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 22 91 29
