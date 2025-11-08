MARCHÉ DE NOËL Sode
MARCHÉ DE NOËL Sode samedi 8 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
MAIRIE Sode Haute-Garonne
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Artisanat, peintures, poterie au profit de l’Association Les Chats Libres du Luchonnais.
Permet l’achat de nourriture et de produits de soin. .
MAIRIE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie piroska@live.fr
English :
Crafts, paintings, pottery in aid of the Association Les Chats Libres du Luchonnais.
German :
Kunsthandwerk, Malerei, Töpferei zugunsten des Vereins Les Chats Libres du Luchonnais.
Italiano :
Artigianato, dipinti e ceramiche a favore dell’Associazione Les Chats Libres du Luchonnais.
Espanol :
Artesanía, pintura y cerámica a beneficio de la Asociación Les Chats Libres du Luchonnais.
L’événement MARCHÉ DE NOËL Sode a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE