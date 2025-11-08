Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sode Haute-Garonne

Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Artisanat, peintures, poterie au profit de l’Association Les Chats Libres du Luchonnais.
MAIRIE Sode 31110 Haute-Garonne Occitanie   piroska@live.fr

English :

Crafts, paintings, pottery in aid of the Association Les Chats Libres du Luchonnais.

German :

Kunsthandwerk, Malerei, Töpferei zugunsten des Vereins Les Chats Libres du Luchonnais.

Italiano :

Artigianato, dipinti e ceramiche a favore dell’Associazione Les Chats Libres du Luchonnais.

Espanol :

Artesanía, pintura y cerámica a beneficio de la Asociación Les Chats Libres du Luchonnais.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Sode a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE