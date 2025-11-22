Marché de Noël Salle communale Solaure en Diois

Marché de Noël

Salle communale 347 rue Paul Bres Solaure en Diois Drôme

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

5ème édition du marché de Solaure en Diois tout le weekend.

Salle communale 347 rue Paul Bres Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 89 25 87 latelierdauxa@gmail.com

English :

5th Solaure en Diois market all weekend.

German :

5. Ausgabe des Marktes in Solaure en Diois das ganze Wochenende über.

Italiano :

5° mercato Solaure en Diois per tutto il fine settimana.

Espanol :

5º mercado Solaure en Diois todo el fin de semana.

