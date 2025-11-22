Marché de Noël Salle communale Solaure en Diois
Marché de Noël Salle communale Solaure en Diois samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle communale 347 rue Paul Bres Solaure en Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
5ème édition du marché de Solaure en Diois tout le weekend.
Salle communale 347 rue Paul Bres Solaure en Diois 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 89 25 87 latelierdauxa@gmail.com
English :
5th Solaure en Diois market all weekend.
German :
5. Ausgabe des Marktes in Solaure en Diois das ganze Wochenende über.
Italiano :
5° mercato Solaure en Diois per tutto il fine settimana.
Espanol :
5º mercado Solaure en Diois todo el fin de semana.
L’événement Marché de Noël Solaure en Diois a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme du Pays Diois